وزارة الدفاع النمساوية تجدد المطالبة بتعزيز ميزانيتها

جدة - نرمين السيد - وقالت تانر، فى تصريحات اليوم الخميس، إن هناك حاجة كبيرة لتعزيز الاستثمارات فى القوات المسلحة النمساوية وضخ المزيد من الأموال الإضافية لضرورة الظروف الراهنة.
ومن جانبه، قال المتحدث العسكرى النمساوى فريدريك أوفيناور، إن الجيش لديه أعلى ميزانية دفاعية فى عدة عقود وذلك للمرة الثالثة على التوالى بقيمة 2.7 مليار يورو للعام الجارى، مشيرًا إلى وجود مطالبات برفع الميزانية إلى 3.3 مليار يورو بسبب الأزمة الراهنة.
وأشار المتحدث إلى أن الميزانية الدفاعية تمثل 1% من إجمالى الناتج المحلى سنويًا لافتًا إلى أن زيادتها إلى 2% سيكون ضروريا.
وأضاف أن الحرب فى أوكرانيا تكشف مدى السرعة التى يمكن أن تتحول بها الصراعات إلى المواجهات العسكرية فى دول الجوار.
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