نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ”صدر حديثا ” رابط حجز أسعار شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر اليوم 3/3/2022 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ”صدر حديثا” رابط حجز أسعار شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر اليوم 3/3/2022 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بالتزامن مع موعد المواجهة القوية التي تجمع بين قطبي الكرة السعودية واشهر الفرق العربية فريق الهلال ونظيره فريق النصر السعودي، فنجد أن عمليات البحث تزداد للتعرف على كيفية حجز تذاكر المباراة التي تقام من خلال ستاد جامعة الملك فيصل الرياضية، حيث تم الإعلان عن طرح تذاكر المباراة التي يتم حجزها الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني منصة مكاني، حيث تتجه انظار المتابعين صوب هذه المواجهة القوية في الدوري السعودي الجولة الثالثة والعشرين، والتي تقام مساء اليوم الخميس الثالث من شهر مارس.

رابط مباراة الهلال والنصر اليوم في الدوري السعودي

مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق النصر الذي يعد الغريم التقليدي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي هذه النسخة القوية 2022، حيث يحل فريق الهلال ضيفا على غريمه التقليدي فريق النصر اليوم الخميس، والتي يدخلها فريق النصر السعودي متفوقا على نظيره الهلال في المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، كما يأتي فريق الهلال السعودي في المركز الرابع في الدوري برصيد 44 نقطة، ويسعى الفريقين الى اقتناص الفوز وتحقيق ثلاث نقاط هامة اليوم.

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موعد مباراة النصر ضد الهلال اليوم في الدوري السعودي

ومن المقرر ان تنطلق المواجهة المرتقبة بين النصر والهلال السعودي من خلال ستاد جامعة الملك فيصل الرياضية مساء اليوم الخميس، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تمثل أهمية كبيرة لتحديد صاحب الدور في هذه المواجهة بعد المواجهة الاخيرة بين الفريقين التي انتهت بفوز فريق الهلال في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

الفئة السعر GALLERY LOUNGE NORTH عوائل فقط 1,900 ريال SPORT LOUNGE SOUTH 1,750 ريال PLATINUM LOUNGE 3,680 ريال SPORT LOUNGE NORTH 1,750 ريال

رابط تذاكر مباراة الهلال والنصر اليوم في الدوري السعودي

وقد تم الإعلان عن طرح تذاكر مباراة النصر ضد الهلال السعودي مساء اليوم من خلال منصة مكاني، حيث يتم الدخول الى الموقع من خلال اضغط هنا ومن ثم تحديد عدد التذاكر المرعب بها ليتم حجزها الكترونيا عبر الموقع بعد تحديد فئة التذاكر، على ان يتم إتمام العدد المطلوب.

عملية الشراء من خلال المنصة باختيار طريقة الدفع المناسبة.