نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس وكيفية تحميل Grand Theft Auto: San Andreas في المقال التالي

عمر شويل - جدة نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس الإصدار الجديد من جراند ثفت أوتو 5 لعام 2022 المتطورة . قامت شركة Rock Star بإصدار هذه النسخة مع لعبة GTA Liberty City Stories . حيث يتوفر في لعبة grand theft auto v5 سان أندرياس الجديدة العديد من المميزات التي تميزها عن باقي نسخ GTA V APK . كما من ضمن تلك المميزات في GTA San Andreas تشمل ثلاث ولايات أمريكية مختلفة التي تحتل مساحة 35 كيلو متر مربع . كذلك تربط تلك الولايات ببعضها البعض شبكة طرق داخلية للتنقل من خلالها في مغامرات جراند ثفت أوتو المختلفة . كما تتميز GTA San Andreas للاندرويد بقاعدة طائرات هليكوبتر الموجودة بولاية نيفادا . كذلك لعبة Grand Theft Auto تم تجهيز قاعدة الطائرات خصيصاً لها لتكون جاهزة للهجمات المختلفة داخلها . وبأسلحة متطورة داخل الطائرات . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي باقي التفاصيل .

نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس الإصدار الجديد

تتاح لعبة gta san andreas apk+data وتثبيت النسخة الأصلية منها بالحجم الكامل . التي تتمتع بخاصية وجديدة في تقنية ألجرافيك التي تجعل من لعبة GTA V للاندرويد واقعية جداً وكأنك بالفعل داخل . الولايات الأمريكية الثلاثة بشوارعها وضواحيها ذات الطابع الريفي . كما تتميز نسخة Grand Theft Auto: San Andreas عن نسخة . GTA Liberty City Stories بوجود مركبات متطورة ومحدثة ذات سرعة قصوي يكاد يكون . من المستحيل الإمساك بك من الشرطة حين قيادة تلك المركبات . وفي حالة أنك ستقوم بتثبيت لعبة GTA V الجديدة ستكتشف العديد من المميزات الأخرب في جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس . أما خلال السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي كيفية تحميل لعبة gta 5 للاندرويد .

كيفية تحميل نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس علي الهواتف

سواء كنت ترغب في تثبيت لعبة GTA V الأصلية علي هاتف أند رويد أو هاتف أيفون للتمتع بنسخة . لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد يكون عبر خطوات تتبع مع كافة أنواع الهواتف كالآتي :-

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد لهواتف أند رويد عبر تسجيل الدخول لمتجر جوجل بلاي . كما أن تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas لهواتف أيفون من متجر أبل ستور . بمجرد تسجيل الدخول علي أحدي المتاجر يتم البحث عن لعبة جراند ثفت أوتو 5 بمربع البحث . يتم اختيار النسخة التي نتحدث عنها GTA San Andreas ويتم دفع سعرها وهو ما يقرب 35 ريال سعودي . كذلك بعد أن يتم دفع سعر GTA San Andreas للاندرويد يتم الضغط علي زر تثبيت . بعد أن يتم تثبيت لعبة Grand Theft Auto يمكن ربط اللعبة بحسابك علي فيس بوك . تلك هي خطوات تثبيت اللعبة وتتبع أيضاً مع لعبة GTA Liberty City Stories ولعبة GTA V Liberty Stories .

ما يتم توفيره من متطلبات في نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس

عرضنا في السطور السابقة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” الخطوات الخاصة بتثبيت لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس . ونعرض خلال السطور القادمة المتطلبات التي يتم توفيرها في لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد للهواتف المختلفة كالآتي :-

يشترط أن يكون هاتفك أياً كان نوعه أن يكون إصدار حديث لتحمل تشغيل جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس .

كما يتم توفير مساحة فارغة داخل جوالك لا تقل عن مساحة 3GB لتشغيل لعبة gta 5 للاندرويد .

كذلك من الضروري أن تكون ذاكرة الهاتف العشوائية فارغة بقدر 3GB أيضاً .

بالنسبة لهواتف أند رويد يجب أن يكون بتقنية سناب دراجون لتعمل لعبة GTA V .

كما أن Grand Theft Auto: San Andreas تتطلب توفير نظام تشغيل بالهاتف لا يقل عن نظام 11 .

تتطلب توفير نظام تشغيل بالهاتف لا يقل عن نظام 11 . تعمل لعبة GTA San Andreas للاندرويد علي معالج رسومي بجودة عالية وليست متوسطة .

علي معالج رسومي بجودة عالية وليست متوسطة . أما لعبة gta san andreas apk+data لهواتف أيفون يجب أن يكون الهاتف بنظام تشغيل IOS 14 .

تتوافق المتطلبات مع نسخة GTA Liberty City Stories ولعبة GTA V Liberty Stories . في نظام تشغيل الهواتف والمعالج الرسومي لكن مساحات التخزين بالهاتف تقل عن المساحة المطلوبة في لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس .

نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس الجديدة التي تحتوي علي العديد من المميزات الخاصة التي تميزها عن باقي . نسخ جراند يفت أوتو 5 ستكون تجربة اللعب داخلها من أفضل ما يكون بعد التطوير الذي تم عليها من شركة Rock Star .