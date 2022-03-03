الجيش الأوكرانى يواصل حالة الاستنفار فى العاصمة كييف

جدة - نرمين السيد - وكانت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، قد أفادت منذ قليل، بأن القوات الروسية لا تزال على حدود العاصمة الأوكرانية كييف، وتنتظر أمر الدخول من الرئيس فلاديمير بوتين.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، سيطرة قواتها بالكامل على مدينة خيرسون جنوبى أوكرانيا.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن يوم الخميس الماضى، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.