عاجل.. تحرك أوكرانى بشأن المحادثات مع روسيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكرته قناة "اكستر نيوز"، موضحة أن هناك حالة من الترقب بشأن جولات المباحثات بين الجانبين الروسى والأوكرانى. وأشارت القناة، إلى أن المعارك متواصلة حول العاصمة كييف لمنع دخول القوات الروسية. فى سياق متصل، يترأس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الروسى.

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