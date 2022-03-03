الداخلية| عقوبات شائعات الفيروس المستجد داخل المملكة

عقوبات شائعات الفيروس المستجد، في إطار حرص القيادة السعودية متمثلة في وزارة الداخلية على عدم بث أي شائعات ترتبط بمعلومات غير صحيحة وغير مؤكدة بشأن الفيروس المستجد سواء كان ذلك من مواطنين أو مقيمين داخل الأراضي السعودية، فقد عملت وزارة الداخلية على توجيه تنبيه لجميع المواطنين بضرورة الحذر وعدم التعامل مع اي أخبار غير موثقة من جهات غير رسمية، فكل ما يخص الأخبار الصحية المرتبطة بالفيروس المستجد سوف يتم إصدارها من جانب وزارة الصحة فقط والجهات المعنية بذلك الأمر، وفي حالة إصدار أي شائعات فسوف ينال ذلك من صاحبها بعقوبات رادعة، وهذه هي عقوبات شائعات الفيروس المستجد.

عقوبات شائعات الفيروس المستجد

أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بواسطة تويتر، بأنه تم تحديد عقوبات لكل من يعمل على بث الشائعات حول جائحة الفيروس المستجد، والتي يتم بثها من خلال المنصات أو التطبيقات المختلفة لوسائل التواصل الاجتماعي، أو في حالة تداولها أو قيام أي مواطن بنشر بيانات تحتوي على مغلوطات بشأنها تتسبب في إحداث نوع من الهلع للمواطنين، وقد حددت الوزارة العقوبات على النحو التالي:

يتم تطبيق غرامة مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي ولا يزيد مبلغ الغرامة عن مليون ريال. الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن عام ولا تتعدي مدة خمس سنوات. أو أن يتم تطبيق العقوبتين معاً وهما الغرامة والسجن.

عقوبات مخالفة تعليمات الحجر الصحي

أكدت وزارة الداخلية في المملكة على تشديد العقوبة على كل من لم يلتزم بتعليمات الحجر الصحي وإجراءات العزل المحددة من جانب وزارة الصحة، وقد وضحت الوزارة بأنه في حالة إجراء المخالفة فسوف يتم فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى مبلغ 200,000 ريال سعودي، وقد صرحت الوزارة بواسطة حسابها الرسمي على منصة “تويتر”، بأنه سوف يعاقب كل من يخالف التعليمات المحددة من الإدارة الصحية للعزل وللحجر الصحي، وقد تم تحديد غرامة مالية تصل إلى 200,000 ريال سعودي، أو الغارمة بالسجن لمدة زمنية لا تتعدي عامان أو الجمع بين الغرامتين، وفي حالة تكرار المخالفة من جانب أي شخص فسوف يتم مضاعفة العقوبة عما تم فرضه بالمرة السابقة.