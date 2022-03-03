نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ”طرحت اليوم ” رابط حجز أسعار شراء تذاكر مباراة الاتحاد وضمك اليوم 3/3/2022 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ”طرحت اليوم ” رابط حجز أسعار شراء تذاكر مباراة الاتحاد وضمك اليوم 3/3/2022 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، يخوض فريق الاتحاد السعودي مساء اليوم مواجهة قوية تجمع بينه وبين فريق ضمك في اطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي، والتي تقام من خلال ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وهي المواجهة التي يسعى من خلالها كلا الفريقين في اقتناص فوز هام وتحقيق ثلاث نقاط للمنافسة على بطولة الدوري السعودي، حيث يحافظ فريق الاتحاد السعودي على صدارة الدوري السعودي وتواجده في المركز الاول في هذا التوقيت، ويتنافس معه الكثير من الفوق السعودية التي تسعى الى الوصول الى لقب الدوري السعودي، ونستعرض من خلال هذه السطور رابط تذاكر مباراة الاتحاد وضمك اليوم في الدوري السعودي.

رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي

وقد تم الإعلان عن طرح كافة التذاكر الخاصة بمباراة الاتحاد ضد نظيره فريق ضمك في منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي خلال الساعات الأخيرة، وهي التذاكر التي يتم طرحها من خلال منصة مكاني الالكترونية الخاصة بحجز جميع تذاكر مباريات الدوري السعودي، حيث يتم حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع ما يلي.

أولًا يتم الدخول الى موقع منصة مكاني الالكترونية مباشرة.

الالكترونية مباشرة. يتم تحديد حجز تذاكر مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي.

في الدوري السعودي. تحديد عدد التذاكر الخاصة بالمباراة ومن ثم تحديد الفئة.

تأكيد حجز التذاكر مباشرة.

توقيت مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي اليوم

نحن على موعد مع مواجهة قوية تجمع بين الاتحاد السعودي صاحب المركز الأول في الدوري برصيد 51 نقطة، والتي يستضيف بها نظيره فريق ضمك في الحولة الثالثة والعشرين والذي يحل في المركز الخامس في الدوري السعودي برصيد 36 نقطة.

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أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وضمك

الفئة الأسعار تذاكر الموحدة 25 ريال تذاكر الفضي 200 ريال تذاكر الذهبي 400 ريال

موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك اليوم في الدوري السعودي

يستضيف ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية اليوم الخميس مباراة قوية بين الاتحاد وضمك في الدوري السعودي، والتي تقام مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي يسعى من خلالها فريق الاتحاد السعودي الى مواصلة الاحتفاظ بصدارة الدوري السعودي هذه النسخة والاقتراب من تحقيق لقب الدوري السعودي هذا العام.