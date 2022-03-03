إصدار إذن إصلاح المركبات بمنصة أبشر أفراد

إصدار إذن إصلاح المركبات، حيث تعمل الإدارة العامة للمرور السعودي، على توفير خدمات المواطنين بشكل الآلي إلكتروني سريع دون الذهاب إلى وحدات العمل من أجل إنهاء معاملات مختلفة تخص كل شخص على حده، وقد تساءل أحد المواطنين على المنصة الرسمية لإدارة المرور “توتير”، حول الخطوات التي من خلالها يمكن أن يتم استخراج إذن إصلاح المركبات بواسطة منصة أبشر دون شرط الذهاب لمراجعة إدارة المرور، وهي أحد أهم الخدمات التي يستعلم عنها عدد كبير من مواطني المملكة خلال الفترات الماضية والتي لاقت قولاً كبيراً بعد توفيرها، ويتم استخراج إصدار إصلاح المركبات من خلال تنفيذ هذه الخطوات.

إصدار إذن إصلاح المركبات

أوضحت منصة أبشر للمواطنين بأنه يمكن من خلال خطوات الكرتونية بسيطة يتم استخراج إذن إصلاح مركبة، وهذه هي الخطوات:

يجب تسجيل الدخول على منصة أبشر من خلال ذلك الرابط: تسجيل دخول.

تحديد الاختيار على تبويب “المركبات خدمات”.

ثم تحديد اختيار تبويب “إدارة المركبات”.

يجب على صاحب أن يقوم باختيار المركبة المعنية.

الضغط على “إصدار إذن إصلاح” ثم النقر على الرمز الخاص بتأكيد الطلب

سوف يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم المرجعي الذي يخص إذن الإصلاح.

التوجه إلى مكان الورش التي تكون معتمدة ومسجلة من خلال تطبيق ارتح.

وأخيرا يتم مشاركة الرقم المرجعي المرتبط بإذن إصلاح المركبة مع الورشة.

إلغاء تفويض مركبة بمنصة أبشر

واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي حرصت خدمات منصة أبشر على توفيرها لجميع المواطنين والوافدين على الأراضي السعودية، وهي خدمة إلغاء تفويض المركبة عبر أبشر، والتي تم تحديد خطوات أداءها بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلى حساب منصة أبشر بشكل إلكتروني.

اختيار الدخول من حساب أفراد.

يجب تحديد الاختيار على تبويب “المركبات”.

التوجه إلى خدمات.

ثم قيام صاحب المركبة باختيار إدارة المركبات.

تحديد الاختيار على (التفويض).

النقر على إلغاء.

لوحات المركبات ذات التصاميم المميزة

وفرت منصة أبشر الإلكترونية خدمات متنوعة وهامة بشأن إصدار لوحات للمركبات من خلال شعارات مميزة تحتوي على تصاميم رائعة ذات دلالة وطنية وطابع ثقافي، وتنفيذ ذلك تم من خلال مشروع خاص تتضمنه وزارة الثقافة بالتعاون المشترك مع وزارة الداخلية.