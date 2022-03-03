عاجل- مستودع نفط.. قصف روسى جديد على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، اليوم الخميس، اندلاع النيران فى مستودع للنفط فى مدينة تشيرنيهيف بشمال البلاد بعد تعرضه للقصف خلال غارة جوية روسية.





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