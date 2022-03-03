عاجل- روسيا تعلن مهمة قواتها العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن هدفنا فى أوكرانيا هو نزع السلاح الذى يهدد أمن بلاده، والقضاء على "النازيين" الجدد، بحسب تعبيره، مؤكدًا أن التهديد الغربى وصل إلى حدود موسكو.





وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفى، أن ما يجرى حاليًا هو نتيجة تجاهل الغرب للضمانات الأمنية الروسية منذ سنوات، وفقًا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وفيما يخص العقوبات الغربية، قال لافروف، إن "البنزين سترتفع أسعاره وأمريكا والأوروبيون سيدفعون فاتورة أعلى". كما أكد لافروف أن نجاح المفاوضات مرتبط برغبة صادقة من أوكرانيا لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن هدف روسيا منع أى تهديدات من أوكرانيا.

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