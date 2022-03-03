بريطانيا توجه رسالة عاجلة لروسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف والاس - فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الخميس فى العاصمة الإستونية تالين - "إن ما قامت به روسيا حتى الآن غير قانونى، ويعرضها للعزلة لعقود مقبلة".
وأضاف "العقوبات ثقيلة، والمجتمع الدولى متحد، وحلف شمال الأطلسى يقف صفا واحدا، ولن نقبل ما يجرى فى أوكرانيا .. سنقف إلى جانب حكومة أوكرانيا، وقد قمنا بالفعل بدعمها بأسلحة دفاعية فتاكة، وسنواصل فعل ذلك للتأكد من أن حكومة أوكرانيا وجنودها الشجعان قادرون على صد هذا الهجوم غير القانونى لبلادهم".
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