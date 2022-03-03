فيديو لـ"الرجل الخارق" المصري.. سحب قطارا يزن 180 طنا

استطاع المصري، أشرف كابونغا، المصنف "أقوى رجل في العالم" وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، سحب قطار مترو الأنفاق في مصر، وسط حضور كبير من محبيه.

وطالب "كابونغا" على مدار الأيام الماضية من الجهات الرسمية في مصر الموافقة على سحب القطار، ثم قام وزير النقل، كامل الوزير، بتلبية رغبته وأمر بتيسير كافة العقبات أمامه.

ويقول كابونغا لموقع "دوت الخليج"،"لحظة النجاح الحالية عملت على تحقيقها منذ أكثر من 10 سنوات، وطوال تلك المدة كانت الحياة قاسية، ولكن تلك القسوة كانت تزيدني حماسا نحو تحقيق الحلم والدخول لموسوعة غينيس للأرقام القياسية".

تدريبات قاسية

وتابع المصري المعروف بـ"الرجل الخارق": "كنت أقوم بالتدريبات بشكل شبه يومي، غير أنه بعد الموافقة وتحديد الموعد كنت أتدرب لأكثر من مرة يوميًا بسحب الشاحانات العملاقة التي تزن عشرات الأطنان، كان آخر تلك التدريبات هي سحب 4 شاحنات تزن ما يقارب 120 طنا".

وجاء قرار سحب القطار رغبة من "كابونغا" في مواصلة تحقيق الأرقام القياسية، بعد كسره الرقم المسجل باسم الهند وسحب شاحنة تزن 16 طن، ودخوله موسوعة غينيس العالمية، قبل أسبوع تقريبًا.

وعن أصعب اللحظات التي مر بها، أكد مؤسس أول فريق للمصارعة الحرة للمحترفين في مصر والعالم العربي: "قبيل تحريك القطار كنت خائفًا، ولكنه بدأ يتلاشى تدريجيًا بتواجد المحبين ومساندتهم لي، وشعرت بأن مجرد التفكير في عدم القدرة على النجاح سيكون تحطيم لآمال عدد كبير من المصريين الطامحين في كسر الأرقام القياسية، والحمد لله استطعت سحب القطار الذي يزن ما يقارب الـ180 طن".

حلم فريد

وأشار "كابونغا" إلى أن لديه حلما فريدا سيسعى لتحقيقة في المستقبل: "سأكون أول شخص في العالم يحقق أرقاما قياسية في الموسوعة العالمية ويقوم بسحب طائرة وسفينة، وكافة أرقام أقوى رجل في العالم".

في الوقت نفسه قال أحمد عبد الهادي المتحد باسم مترو الأنفاق في مصر: "سعينا خلال الساعات الماضية لتحقيق حلم المصري أشرف كابونغا بسحبه لمترو الأنفاق من أجل دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية وهو دورنا للمساهمة في دعم أي مصري".

دعم وتيسير

وأكد عبد الهادي في حديثه مع موقع "دوت الخليج": "قدمنا كل الدعم والتسهيلات لكابونغا وفقًا لرؤية وموافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وتم تنظيم الفعالية في إحدى ورش القطارات بمنطقة شبرا الخيمة".

وأشار المتحدث باسم مترو الأنفاق: "كنا نتوقع تواجد عدد كبير من المحبين ووسائل الإعلام المحلية والدولية، لذلك سعينا لأن تتم الفعالية في الورشة البعيدة عن خطوط التشغيل، ونحمد الله أنه استطاع تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس العالمية".

وتابع: "سنقف مع أي مصري يقدّم طلبا لوزارة النقل أو الهيئة القومية للأنفاق أو أي جهة رسمية ويسعى لتحقيق إنجاز فريد، فنحن جميعًا نعمل لخدمة مصر وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية التي سيكون لها مردود عالمي".