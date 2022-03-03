تعرف على أسهل الطرق لتثبيت لعبة ماين كرافت Minecraft على أحدث الأجهزة المتنوعة

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت بسيطة وسلسة لكنها تختلف من جهاز لآخر، حيث إن تثبيتها على أجهزة الآيفون يختلف عن الأندرويد والكمبيوتر، ونقدم لكم في السطور التالية طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت على أجهزة الكمبيوتر، ولاسيما الموبايل عبر موقعنا، وبالرغم من اللعبة كانت مصممة خصيصا لأجهزة الكمبيوتر إلا أنها لاقت شهرة كبيرة آنذاك والتي تضاعف إلى ملايين المستخدمين خلال هذه الفترة بسبب توفر اللعبة على الأجهزة المتنوعة وتسبب هذا التطور في أحداث ضجة كبيرة حول اللعبة ومستواها وتقدماتها الحديثة التي شهد بجودتها جميع ممارسي اللعبة في الوقت الحالي و مازال التطوير مستمر ولم يقتصر على هذا الحد فقط، فتفاجأ الشركة المصنعة للعبة اللاعبين توفير إصدارات جديدة سنويا مما جعلها أكثر ألعاب الفيديو رواجا خلال القرن الواحد والعشرين.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت للكمبيوتر

للبدء في ممارسة اللعبة والتغلب على أكثر عدد من الزومبي والمخلوقات الفضائية الغريبة وتفتيتها في لحظات والاستمتاع بالمغامرة سارع بتثبيت اللعبة فورا من خلال تتبع الخطوات التالية

سجل دخولك على موقع لعبة ماين كرافت أو موقع الشركة المصنعة للعبة من خلال البحث عنه على جوجل.

انقر رابط تنزيل اللعبة على الجهاز، لكن يجب التأكد من توافر السعة التخزين لذلك.

عقب تنزيل اللعبة، انقر فتح اللعبة وسجل البريد الإلكتروني الخاص بك أو قم بإنشاء حساب جديد وانطلق للمغامرة.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت لأجهزة الاندرويد المتنوعة

تعتبر الأجهزة المحمول الأسهل والأسرع في اللعب، كما أن قدرة الشخص في التنقل بها من مكان لآخر بسهولة يساهم بشكل كبير في ممارسة اللعبة من أي مكان بيسر، حيث يمارس لعبة ماين كرافت أكثر من مائة مليون بواسطة استخدام الموبايل، وطريقة تثبيتها علي الموبايل كالتالي