كيف احصل على هوية مقيم الرقمية ؟ من ضمن أبرز الأسئلة الشائعة بين الكثيرين داخل أراضي المملكة، فهي هامة للغاية نظرًا لتسهيلها الكثير من المعاملات والخدمات وأيضًا تتماشى مع رؤية المملكة 2030، فأتاحت تلك الخدمة منصة أبشر الإلكترونية التي تضم العديد من الخدمات التي لا حصر لها، لذا سوف نتطرق للمزيد عبر السطور القادمة.

كيف احصل على هوية مقيم الرقمية ؟

يُمكنك الحصول على الهوية عن طريق الرابط الرسمي الخاص بمنصة أبشر نظرًا لتقديمه الكثير من الخدمات لكافة الأشخاص في المملكة، لذا اتبع الآتي:

الذهاب مباشرة إلى رابط منصة أبشر الإلكتروني.

أختر خانة أبشر للأفراد ثم سجل دخول.

أدخل جميع البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

الضغط على خدماتي ثم أنقر على تحميل الهوية الرقمية.

سوف يتطلب منك الوجه الخاص بالشخص لكي يتمكن من الحصول على وثيقة الهوية.

خطوات تجديد هوية مقيم

لكي تتمكن من تجديد هوية مقيم لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال مباشرة إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية.

اختر الأعمال ثم سجل دخول في حساب الشخص.

اختر خانة خدمة تجديد الإقامة ثم أنقر على التالي.

اقرأ التعليمات ثم وافق على الشروط والأحكام ثم أنقر على خانة التجديد.

قم بقراءة كافة الملاحظات وقم بطباعة المستند.

خطوات الاستعلام عن هوية مقيم

لكي تتمكن من الاستعلام عن هوية مقيم فلابد من اتباع الآتي:

الانتقال إلى رابط منصة أبشر.

سجل دخول في الحساب الخاص بالمستفيد.

النقر على خانة استعلامات من الخدمات المكفولين.

اختر خانة الاستعلام ثم أكتب رقم الإقامة.

قم بكتابة الرمز المرئي ثم أنقر على خانة العرض.

التحقق من موعد انتهاء الصلاحية الإقامة.

رابط الحصول على هوية مقيم الرقمية

يُمكنك الحصول على هوية مقيم الرقمية عبر الرابط الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية واتباع كافة التعليمات الخاصة بالدخول لتتمكن من الحصول عليها بكل سهولة ويُسر، ولكن لابد من توافر الشروط الخاصة بهوية مقيم الرقمية لكي تتمكن من الحصول عليها، فهي من ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تسعى لتطوير كافة خدماتها.