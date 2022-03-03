منيو اسعار البيك الجديدة 2022

تعد سلسلة البيك من أشهر مطاعم المملكة العربية السعودية حيث يقدم العديد من الوجبات والأطباق المميزة التي تناسب جميع الفئات، وتنتشر مطاعم البيك في جميع محافظات المملكة منذ تأسيسها في منتصف سبعينات القرن الماضي لتصبح الآن من أكبر المطاعم في المملكة ودول الخليج العربي.

قائمة ومنيو اسعار البيك الجديدة 2022

تمتلك مطاعم البيك آلاف الفروع في جميع محافظات المملكة ودول الوطن العربي، ونجحت في تقديم خدمات مميزة للعملاء حيث تقدم أشهى المأكولات بأقل الأسعار بما يتناسب مع العملاء، وجاءت الأسعار الجديدة لمنيو البيك كالتالي:-

منيو البيك لوجبات الدجاج 2022

وجبة بيج بيك عادي وتتضمن قطعة صدور الدجاج مع صلصة البيك والمخلل بسعر 11.5 ريال سعودي.

سعر وجبة دجاج مسحب وتتضمن الوجبة عشر قطع من الدجاج المسحب مع الخبز والبطاطا وطبقين من السلطة 14 ريال.

وجبة سناك دجاج مسحب وتتمثل خمسة قطع من أصابع الدجاج وصلصة مسحب أو الثوم بسعر 6 و11 ريال.

سعر وجبة دجاج البيك ويتكون من أربع إلى ثمانية قطع دجاج بروست مع البطاطا 10.5 ريال.

منيو البيك المأكولات البحرية والأسماك

وجبة الجمبري الجامبو وتتضمن من ثمانية إلى عشرة قطع من الجمبري الجامبو والبطاطا والخبز بالإضافة إلى كوكتيل مسحب بسعر يبدأ من 29 ريال.

سعر وجبة الجمبري الإقتصادية 10 قطع من الجمبري مع البطاطا والخبز وصلصة حسب رغبة الزبائن 21 ريال.

ساندوتش فيليه سمك مع البطاطا ومشروب غازي من البيك بسعر ستة ريال.

وساندوتش الجمبري الجامبو المقرمش الملفوف بالخبز العربي.

اسعار وجبات البيك 2022

توفر سلسلة مطاعم البيك الكثير من الوجبات المميزة التي حصلت على إهتمام الكثير من العملاء مثل:-

وجبة بيج بيج حار بسعر 11.5 ريال سعودي.

وجبة سناك دجاج مسحب بسعر أربعة ريال سعودي.

سناك فلافل بسعر 2.5 ريال سعودي.

العصائر تبدأ من سعر 1 ريال إلى 3 ريال سعودي.

وجبة فلافل البيك تبدأ من سعر 7.5 ريال سعودي.

الذرة بسعر خمسة ريال.

رقم البيك المجاني الموحد توصيل الطلبات

وضعت مطاعم البيك رقم موحد لتقديم الطلبات من خلاله والرد على الاستفسارات الخاصة بالعملاء بالإضافة إلى حل جميع المشاكل التي تواجه العميل عند طلب الأوردر الخاص به فإذا كنت تريد طلب الأوردر المفضل لك تواصل من خلال تطبيق البيك الجديد أو الرقم التالي 8002442245.