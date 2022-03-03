عاجل- نووية دون شك.. لافروف يتحدث عن حرب عالمية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الدول الغربية لا يمكن أن تُحدد أولويات الأمن بالنسبة لروسيا، مؤكدا أن لكل دولة حرية فى اختيار تحالفاتها الدولية ولكن دون تهديد لأمن الدول الأخرى.





وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفى، أنه لا يمكن تعزيز أمن دولة على حساب دول أخرى، معربا فى نفس الوقت عن استعداد بلاده للحوار بشأن أوكرانيا ولكن وفق قواعد الاحترام، حسب قوله. وشدد لافروف، على أن بلاده لديها عقيدة عسكرية واضحة تحدد شروط استخدام السلاح النووى، مضيفا أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، لوح بإمكانية اندلاع حرب عالمية، مؤكدا أنها ستكون نووية دون شك، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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