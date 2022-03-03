عاجل- لن نسمح بالتهديد.. لافروف يتحدث عن العملية الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن موسكو لا يمكن أن تسمح بوجود تهديد بشن هجوم مباشر عليها انطلاقا من أوكرانيا، مؤكدا أن الغرب هو من يفكر فى الحرب النووية وليس روسيا.





وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفى، أن العملية الروسية فى أوكرانيا تسير كما هو مخطط لها، مؤكدا أن الدبلوماسية لم تفشل بعد، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضى، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.

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