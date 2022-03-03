نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منظومة القروض السكنية مصرف الادخار ليبيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت معدلات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن طريقة التسجيل في منظومة القروض السكنية مصرف الادخار ليبيا 2022، أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة هذه المبادرة نظرًا للظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، يحصل الشاب المقبل على الزواج على قرض سكني بشرط استيفاء الشروط المطلوبة للتقديم.

التسجيل في منظومة القروض السكنية مصرف الادخار ليبيا 2022

يمكن بسهولة التسجيل على هذه المنظومة التي أتاحتها وزارة الإسكان الليبية إلكترونيًا من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة منظومة القروض السكنية مصرف الادخار .

بعد ذلك يتم اختيار ايقونة تسجيل جديد.

ثم يتم تسجيل كل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد ذلك تسجيل رقم الهاتف الخاص.

ثم يتم كتابة رمز التحقق الظاهر أمامك بدقة.

فور القيام بهذه الخطوة تصلك رسالة على الهاتف بكلمة المرور الخاصة بك.

بعد ذلك كتابة رقم الهاتف مرة أخرى ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ينبغي إدراج كل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

يجب الاطلاع على كافة الشروط للحصول على هذه القروض السكنية، جدير بالذكر أن الأولوية للشباب المحتاج وليس بأسبقية التقدم.

الرابط الخاص بمنظومة القروض السكنية

أكدت الحكومة الليبية على بدء تفعيل الرابط الخاص والقروض السكنية بشكل رسمي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 ولم يتم تحديد موعد انتهاء التقديم، أكد المسؤولين إمكانية التسجيل على هذه المنصة على مرحلتين متتاليتين حيث تتمثل المرحلة الأولى في تسجيل رقم الهاتف للدخول على هذه المنظومة ومن ثم الحصول على الكود الخاص بحسابه على المنصة، أما المرحلة الثانية تتمثل في خطوات التسجيل السابق ذكرها.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على هذه المنحة

تسهيلًا على المواطنين قامت الحكومة بتحديد الأوراق المطلوبة، وهي كالتالي:

شهادة عدم امتلاك مسكن: وتتمثل في إفادة تؤكد عدم امتلاك المتقدم للمنحة لأي سكن باسمه أو اسم زوجته أو اسم إحدى أبنائه القصر.

بالإضافة الى ذلك شهادة الدخل: عبارة عن شهادة براتب الموظف المتقدم أما في حالة كان المتقدم عاطل ينبغي إدراج شهادة باحث عن عمل.

في نهاية مقال التسجيل في منظومة القروض السكنية مصرف الادخار ليبيا 2022 حيث تم التعرف على خطوات التقديم للحصول على هذه المنحة المقدمة من الحكومة الليبية للشباب بالتفصيل. مع توضيح كافة الأوراق والمستندات اللازم إرفاقها بطلب التقديم.