نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Here” استعلم عن نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية كافة الأقسام في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي، حتى الآن لا يزيل الطلاب الطالبات بأن التعليم الموازي في العراق بالبحث عن نتائج القبول في الجامعات الحكومية العراقية، ولا يزال أولياء الامور في حالة من القلق والترقب من أجل الاطمئنان على أبنائهم الطلاب، وعلى انضمامهم إلى التخصصات التي تم قبولهم فيها.وفي مقالي التالي نقدم لكم موعد تحديد نتائج القبول الموازي.
نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني
نشرت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية خبرا على الموقع الإلكتروني الرسمي لها بشأن نتائج القبول في الجامعات الحكومية العراقية الطلبة المنتسبين إلى نظام التعليم الموازي، وذلك عقب الانتهاء من التدقيق والمراجعة الخاصة بالامتحانات، وبعدها الإعلان عن نتائج الطلبة الطالبات والتي بالفعل على الموقع الإلكتروني الرسمي يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور التحقق من نتائجهم.
موقع وزارة التربية العراقية
في ظل زيادة أعداد المواطنين العراقيين المصابين بفيروس كورونا المستجد، أنشأت في وزارة البحث العلمي موقعا إلكترونيا مختص بإعلان نتائج القبول في الجامعات الحكومية العراقية ومعدلات القبول في التخصصات المختلفة في الجامعات الحكومية العراقية حتى تسهل على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم التحقق من النتيجة، وفي إحصائية قامت بها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية انه قد تقدم أكثر من عشرين الف طالب على النظام الموازي للالتحاق بالجامعات لعام 2022.
ليست فقط وزارة التربية والتعليم هي من تقوم بكافة المهام الخاصة بنتائج القبول الموازي فالجامعات الحكومية العراقية أيضا لها دور كبير ويمكن حصر دورها في تحديد معدلات قبول الطلاب وتحديد القدرة الاستيعابية لكل جامعة وعدد الطلاب في عام 2022
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي لعام 2022
بعد أن أنت حد نتائج القبول الموازي للطلاب وأولياء أمورهم نستعرض معكم خطوات وطرق البحث والاستعلام عن نتائج القبول الموازي على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية:
- افتح المتصفح الإلكتروني
- البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- الضغط على تسجيل الدخول في الموقع
- الضغط على نتائج الطلاب والطالبات
- الضغط على الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- كتابة اسم الطالب المرض الاستعلام عن ورقم الجلوس
- أدخل رقم امتحان الطالب بشكل صحيح وباقي البيانات المطلوبة
- ظهور النتيجة الخاصة بالطالب بالتفصيل
- إمكانية تحميل ملف به كل التفاصيل نتيجة الطالب في مرحلة التعليم الموازي