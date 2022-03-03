رابط نتائج قبول وظائف السجون نساء 1443 “رتبة جندي” أستعلم حالاً بالاسم عبر رابط أبشر jobs.sa

نتائج قبول وظائف السجون نساء 1443 أصبحت الآن أهم كلمات البحث من قبل النساء، الذين تقدموا لشغل وظيفة “جندي” في المديرية العامة للسجون، للاستعلام الإلكتروني عن نتائج القبول المبدئي للوظائف لإستكمال إجراءات القبول النهائي، ومعرفة موعد المقابلات الشخصية لمطابقة البيانات المسجلة مع البيانات للجهات ذات الشأن، والإطلاع على المستندات الأصلية للمتقدمات، وكانت المديرية العامة للسجون ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، قد أعلنت النتائج صباح اليوم الخميس 2022/03/03 ونحن عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم رابط الإستعلام وطريقة استخراج ومعرفة النتائج عبر رابط أبشر وزارة الداخلية.

نتائج قبول وظائف السجون نساء 1443

الدخول على رابط أبشر وزارة الداخلية jobs.sa .

. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمتقدم للوظيفة.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية ثم أضغط أستعلام لتظهر تفاصيل النتائج.

المستندات المطلوبة للمراجعة

إحضار نموزج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر أبشر وقت التقديم للوظيفة. أصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورة منها. إحضار أصل المؤهل الدراسي وصورة مصدقة من وزارة التعليم منها. 4 صور شخصة حديثة مقاس 4*6 وملف لحفظ الأوراق.

تعليمات المديرية العامة للسجون للمقبولين

الالتزام التام بالحضور في المواعيد المحددة من قبل المديرية العامة للسجون للمقابلات. تنفيذ كافة الالتزامات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا من لبس الكمامات والتباعد. ممنوع إحضار الجوالات أثناء المقابلات و أصطحاب المرافقين أثناء المقابلا الشخصية.

أستعلام نتائج قبول وظائف السجون نساء 2022

كانت المديرية العامة للسجون قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف من العنصر النسائي، من حاملي الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، لشغل وظيفة جندي يوم 2022/02/03 الماضي، وحددت الشروط العامة للتقديم، واليوم أعلنت المديرية نتائج القبول المبدئية على الوظائف التي لا تعني القبول النهائي، وإنما يجب إكمال إجراءات القبول والحضور في الموعد المحدد للمقابلات، وتقديم المستندات المطلوبة للمراجعة.

المديرية العامة للسجون

المديرية العامة للسجون هي إحدى إدارات وزارة الداخلية السعودية، وتعد من أهم الإدارات تأسست عام 1833 هجري، ويقع المقر الرئيسي لها في العاصمة الرياض، وهي المعنية بتنظيم وإدارة السجون في المملكة، ورعاية النزلاء اجتماعياً ونفسياً.