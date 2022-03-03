امساكية رمضان الطائف 1443 .. مواقيت الصلاة في الطائف 2022

إمساكية رمضان الطائف 1443 توضح مواعيد الصلوات الخمس ومواعيد الصيام والفطور في رمضان في مدينة الطائف، حيث يسعى جميع المسلمين في المملكة العربية السعودية إلى التعرف على تلك المواعيد لمعرفة المواقيت الصحيحة للصلاة وإليكم خلال هذا المقال المواعيد بالتفصيل.

إمساكية رمضان الطائف 1443 ه‍

يوم الأحد 1 رمضان الموافق 2022/4/03 الفجر 05:03 ص، الشروق 06:18 ص، الظهر 12:29 م، العصر 03:54 م ، المغرب 06:41 م والعشاء 07:55 م.

الأثنين 2 رمضان الموافق 2022/4/04 الفجر 05:02 ص، الشروق 06:17 ص، الظهر 12:29 م، العصر 03:54 م، المغرب 06:41 م والعشاء 07:56 م.

الثلاثاء 3 رمضان الموافق 2022/4/05 الفجر 05:01 ص، الشروق 06:16 ص، الظهر 12:28 م، العصر 03:54 م، المغرب 06:41 م، والعشاء 07:56 م.

الأربعاء 4 رمضان الموافق 2022/4/06 الفجر 05:00 ص، الشروق 06:15 ص، الظهر 12:28 م، العصر 03:53 م، المغرب 06:42 م والعشاء 07:57 م.

يوم الخميس الخامس من رمضان الموافق 2022/4/07 صلاة الفجر: 04:59، صلاة الشروق 06:14، صلاة الظهر 12:28، صلاة العصر 03:53، صلاة المغرب 06:42 وصلاة العشاء 07:57 م.

الجمعة السادس من رمضان الموافق 2022/4/08 موعد صلاة الفجر: 04:58، صلاة الشروق 06:13، صلاة الظهر 12:28، صلاة العصر 03:53، صلاة المغرب 06:42، صلاة العشاء 07:58 م

يوم السبت السابع من رمضان الموافق 2022/4/09 صلاة الفجر 04:57 ص، صلاة الشروق 06:12 ص، صلاة الظهر 12:27 م، صلاة العصر 03:52 م، صلاة المغرب 06:43 م وصلاة العشاء 07:58 م

الأحد الثامن من رمضان الموافق 2022/4/10 صلاة الفجر 04:56 ص، صلاة الشروق 06:11 ص، صلاة الظهر 12:27 م، صلاة العصر 03:52 م، صلاة المغرب 06:43 م، صلاة العشاء 07:58 م

يوم الأثنين التاسع من رمضان الموافق 2022/4/11 صلاة الفجر 04:55 ص، صلاة الشروق 06:10 ص، صلاة الظهر 12:27 م، صلاة العصر 03:52 م، صلاة المغرب 06:43 م وصلاة العشاء 07:59 م

الثلاثاء 10 رمضان الموافق 2022/4/12 صلاة الفجر 04:54 ص، صلاة الشروق 06:10 ص، صلاة الظهر 12:27 م، صلاة العصر 03:51 م، صلاة المغرب 06:43 م وصلاة العشاء 07:59 م

يوم الأربعاء 11 رمضان الموافق 2022/4/13 صلاة الفجر 04:53 ص، صلاة الشروق 06:09 ص، صلاة الظهر 12:26 م، العصر 03:51 م، المغرب 06:44 م وصلاة العشاء 08:00 م

الخميس 12 رمضان الموافق 2022/4/14 صلاة الفجر 04:52 ص، صلاة الشروق 06:08 ص، صلاة الظهر 12:26 م، صلاة العصر 03:51 م، صلاة المغرب 06:44 م وصلاة العشاء 08:00 م.

يوم الجمعة 13 رمضان الموافق 2022/4/15 صلاة الفجر 04:51 ص، صلاة الشروق 06:07 ص، صلاة الظهر 12:26 م، صلاة العصر 03:50 م، صلاة المغرب 06:45 م وصلاة العشاء 08:01 م

السبت 14 رمضان الموافق 2022/4/16 صلاة الفجر 04:50 ص، صلاة الشروق 06:06 ص، صلاة الظهر 12:26 م، صلاة العصر 03:50 م، صلاة المغرب 06:45 م وصلاة العشاء 08:01 م.

إمساكية النصف الثاني من رمضان 1443 ه‍