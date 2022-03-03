روسيا تقصف مركزا إعلاميا في العاصمة الأوكرانية كييف

نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع، اليوم اليوم الخميس، أن القوات الروسية قصفت مركزا للإذاعة والتلفزيون في كييف وسيطرت على بلدة بالاكليا القريبة من مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا.

وقصفت الصواريخ الروسية برجا للتلفزيون في كييف هذا الأسبوع فيما قالت موسكو إنه كان هجوما يستهدف الإعلام الأوكراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم، أن القوات المسلحة الروسية: استهدفت 1612 منشأة خلال العملية، بما في ذلك: 62 موقع تحكم ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و39 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-300، وبوك إم-1 و52 محطة رادار”.

وأضاف أن العملية العسكرية أسفرت كذلك حتى الآن عن تدمير 49 طائرة على الأرض و13 طائرة في الجو، و606 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و67 صاروخ، و227 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و405 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة، و53 طائرة مسيرة.