عاجل- أوكرانيا تصدر بيانا بشأن السيطرة على «خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول»

جدة - نرمين السيد - وأقرت وزارة الدفاع -اليوم الخميس - بدخول بعض القوات الروسية إلى مدينة (خيرسون) إلا أنها أكدت أن القوات الروسية لم تتمكن من تحقيق هدفها بالاستيلاء على (ماريوبول).

من جانبه، وصف عمدة مدينة ماريوبول الواقعة جنوب أوكرانيا، فاديم بويشينكو، يوم أمس بأنه "الأصعب" منذ بدء العملية العسكرية الروسية، فى ظل القصف العنيف وتزايد أعداد الجرحى المدنيين فى المستشفيات.

وأشاد بويشينكو بشجاعة القوات الأوكرانية التى قاومت ببسالة، وبصمود الأوكرانيين فى مواجهة القصف.