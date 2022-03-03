عاجل- فى انتظار أمر بوتين.. تطورات جديدة على حدود كييف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، سيطرة قواتها بالكامل على مدينة خيرسون جنوبى أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس الماضى، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.