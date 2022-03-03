عاجل- تصريح روسى جديد عن الهنود العالقين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بحث مع رئيس الوزراء الهندى ماريندرا مودى، إجلاء المواطنين الهنود من أوكرانيا، وأبلغه بتوجيه تعليمات فى هذا الصدد.





وأوضحت الرئاسة الروسية، أن بوتين أبلغ مودى إن بلاده تعمل على تنظيم إجلاء عاجل للطلاب الهنود العالقين فى (خاركوف) عبر ممرات إنسانية.

وكانت السفارة الروسية لدى الهند، أعربت مؤخرا عن تقدير روسيا لموقف الهند الذى وصفته بالمتوازن أثناء التصويت الذى أجرى فى مجلس الأمن الدولى بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية.

جدير بالذكر أن روسيا استخدمت حق الفيتو - يوم الجمعة الماضى - ضد مشروع قرار بشأن أوكرانيا فى مجلس الأمن، حيث امتنعت الهند عن التصويت.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنشاء مركز تنسيق بين الإدارات الروسية للاستجابة الإنسانية يتولى تقديم المساعدة الشاملة لسكان أوكرانيا فى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الروسية.

وذكرت الوزارة - فى بيان أن المركز يضمن الإجلاء الآمن للسكان المدنيين الأوكرانيين والأجانب، إضافة إلى توفير المستلزمات الضرورية فى المناطق التى يسيطر عليها الجيش الروسي.

وأكدت أن نظام الاستقبال اللائق للأوكرانيين على أراضى روسيا يعمل حاليا بفاعلية وسلاسة ويشرف على قضايا التحاق الأطفال بالمؤسسات التعليمية وكذلك توظيف المواطنين الوافدين فى أماكن إقامتهم المؤقتة.