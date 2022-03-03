عاجل- خدمات جديدة فى المسجد الحرام بلغات عالمية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إطلاق حزم من الخدمات التى تعنى بإبراز الجهود والخدمات بالمسجد الحرام بعدد من اللغات العالمية، سعيا لاحتضان الاختلاف اللغوى وتمكين وتسهيل الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة لقاصدى المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة الإرشاد الإثرائى.





ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، يأتى ذلك عبر توظيف اللغات وتقديم الدعم الفعال بجميع أنواعه للإدارات فى تقديم خدماتها للزوار، والإسهام فى الرقى بمنظومة الخدمات وتحقيق الأهداف المنشودة تجاه حسن وفادة قاصدى بيت الله الحرام وإثراء تجربتهم. وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدى، أن الخدمات المقدمة توائم فى مخرجاتها آمال القاصدين إلى تجربة ثرية فى أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن التواصل اللغوى فى إبراز الجهود والخدمات متاح على مدار 24 ساعة داخل المسجد الحرام وساحاته.

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