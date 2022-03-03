تصريح جديد من فرنسا بشأن اللاجئين الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الفرنسى، إن فى بعض من هؤلاء اللاجئين دخلوا الأراضى الفرنسية للعبور إلى إسبانيا أو إنجلترا.. موضحا أن فرنسا ستتحمل دورها بالكامل إزاء الترحيب باللاجئين الأوكرانيين.

وأضاف "دارمانان" أنه لا توجد جالية أوكرانية كبيرة فى فرنسا حيث أن 17 الف أوكرانى لديهم تصريح إقامة فى البلاد ولكن هناك جالية كبيرة فى أماكن أخرى بأوروبا.. موضحا أنه سيجتمع أسبوعيا بالمحافظين فى فرنسا لتنظيم استقبال اللاجئين.

وأكد الوزير الفرنسى أنه لا يوجد فرق بين اللاجئين الأوكرانيين والآخرين حيث أن اللجوء حق دستورى وتدافع فرنسا عنه فى أوروبا وفى أراضيها شريطة أن يكون مرتبطًا بحالة حرب أو اضطهاد.

وأفاد بأنه سيتم الترحيب بكل من يأتى من أوكرانيا إلى أوروبا دون تمييز بين أصول اللاجئين الأوكرانيين.

وكانت فرنسا قد ارسلت 33 طنا من المساعدات الإنسانية إلى بولندا لمساعدة الأوكرانيين، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الإثنين الماضى، كما سترسل شحنة أخرى محملة بأكثر من 30 طنا من المواد إلى مولدوفا فى مطلع الأسبوع.

يذكر أن توقعات الأمم المتحدة تشير إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبى الاستعداد لأزمة إنسانية "ذات أبعاد غير مسبوقة" فى أوكرانيا، والتى من المرجح أن تؤدى إلى نزوح "أكثر من سبعة ملايين" شخص إذا استمر الهجوم الروسي.