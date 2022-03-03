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عمر شويل - جدة يحاول عدد كبير من الأشخاص الوصول إلى كيفية التسجيل في منظومة القروض السكنية مصرف الادخار ليبيا 2022، حيث أصدر رئيس ليبيا قرار بصرف قرض سكني للشباب الغير متزوجين نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، حتى يتمكنوا من الحصول على مسكن يمكنهم بدء حياتهم الزوجية فيه، ويكون التقديم من خلال منصة على الانترنت.

التسجيل في منظومة القروض السكنية مصرف الادخار ليبيا 2022

سهلت الحكومة على المواطنين التقديم على الحصول على القرض السكني في ليبيا وذلك من خلال الدخول على منصة منظومة القروض والتقديم على القرض باتباع عدة خطوات بسيطة وهذه الخطوات هي:

أولا يتم الدخول على الرابط المباشر للموقع الرسمي بمنظومة القروض.

بعد ذلك يتم الدخول على منظومة القروض السكنية، وبعدها يتم اختيار تسجيل الدخول.

ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة.

بعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بك.

ثم يتم إرسال كلمة المرور إليك على الهاتف.

بعد ذلك لابد من ادخال رقم الهاتف مرة أخرى.

ثم يتم تسجيل الدخول ولابد من الاطلاع على كافة الشروط التي لابد من توافرها في الشخص الذي سوف يحصل على القرض السكني.

بعد ذلك يتم يتم الاطلاع على الأوراق المطلوبة التي لابد من تقديمها للحصول على القرض.

يتم التسجيل للمواطنين الذين يحملون الجنسية الليبية سواء الذين يعيشون داخل ليبيا أو خارجها، وكل شخص سوف يحصل على السكن في المكان الذي يقطن فيه.

القروض السكنية في ليبيا 2022

قد تم فتح باب التسجيل في مساء يوم الأحد 27 فبراير 2022 لكافة الشباب المواطنين من أجل الحصول على القرض، وقد تم تخصيص مبلغ محدد للقرض تصل قيمته إلى 175000 دينار، ويتم النظر في كافة الطلبات المقدمة لكي يصل القرض السكني إلى من يستحقه. وقد تم تحديد بشكل مسبق حوالي 25000 قطعة ارض لتوزيعها على المواطنين في كافة أنحاء ليبيا. بالإضافة إلى 50000 شقة أيضًا. بالإضافة إلى مليار ونصف دينار وذلك بشكل مؤقت لكي يستطيع الشباب الحصول على منزل سكني للزواج فيه.

في نهاية مقال التسجيل في منظومة القروض السكنية مصرف الادخار ليبيا 2022. تحدثنا عن طريقة التقديم على القرض من خلال عدة خطوات بسيطة. يتم اتباعها من خلال الهاتف على الانترنت بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مصلحة حكومية.