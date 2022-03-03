منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا 2022 طريقة التسجيل والشروط

منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا 2022 التي تم فتح بابها رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة وذلك من أجل مساعدة الشباب في الحصول على مسكن للزواج فيه ومنذ بداية الإعلان عن فتح باب التقديم عبر منصة على الإنترنت وقد بدأ جميع المواطنين يتساءلون عن كيفية التسجيل عبر هذه المنصة، وذلك ما سوف نقوم بتوضيحه في هذا المقال.

منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا 2022

يوجد بعض الخطوات التي لا بد من اتباعها للتسجيل للحصول على القرض السكني وهذه الخطوات هي:

في البداية يتم الدخول على الرابط المباشر بموقع منظومة القروض السكنية وهو مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.

بعد الدخول على الصفحة الرئيسية يتم اختيار أمر التقديم على القروض السكنية.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق، حتى تتمكن من التسجيل بشكل صحيح تماماً.

يتم الضغط على تأكيد التسجيل.

تقوم الحكومة الليبية بفحص الأوراق والمستندات للتحقق إذا كان المتقدم مستوفي كافة الشروط المطلوبة أم لا.

يتم الانتظار للحصول على الرد من خلال رسالة نصية سوف يتم إرسالها على الهاتف الخاص بك.

شروط الحصول على القرض السكني

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم للحصول على القرض السكني وفي حالة عدم توفر هذه الشروط يتم رفض الطلب وهذه الشروط هي :

لابد أن يكون المتقدم للحصول على القرض ليس لديه أي سكن خاص به أو خاص بزوجته أو خاص بأي ابن من أبنائه.

ويوجد بعض الأوراق التي لا بد من إحضارها والتي لا يمكن الحصول على القرض بدونها وتكون الأوراق بالنسبة للموظفين هي شهادة راتب مختومة رسميًا.

أما بالنسبة للشباب العاطلين لابد من إحضار شهادة باحث عن العمل.

لا بد من إحضار شهادة مرتب ضمان مختومة بشكل رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي.

في نهاية مقال منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا 2022 قد تحدثنا عن طريقة التسجيل للحصول على قرض سكني من خلال عدة خطوات بسيطة تتم على الإنترنت، وذكرنا أيضًا الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على القرض.