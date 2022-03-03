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عمر شويل - جدة إليك الآن رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار ليبيا 2022 pmhi.ly الذي قامت بإنشائه الحكومة الليبية من أجل دعم الشباب ومساندتهم، وبالأخص الشباب أصحاب الأجور الضعيفة ومن هم مقبلين على الزواج وليس لديهم مسكن مناسب ولا يعرف كيفية توفير متطلبات الحياة العادية، لذلك يمكنك التعرف على كل الإجراءات التي سنضعها هنا من أجل إمكانية التسجيل.

رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار ليبيا 2022 pmhi.ly

هدفت الحكومة الليبية والسياسات الليبية بأن تقف بعزم مع مواطنيها، وقد اختصت منهم الشباب المقبلين على حياة جديدة وليس لديهم ما يوفر لهم المتطلبات الأساسية للحياة، ولذلك عملت على توفير هذه المنظومة.

خطوات التسجيل في منظومة القروض السكنية

هناك مجموعة من الخطوات اللازم معرفتها من أجل التمكن من التسجيل في منظومة القروض السكنية، وهي تكون:

أول شيء هو الدخول على الرابط الخاص بمنظومة القروض السكنية للشباب من خلال الموقع الرئيسي لهم.

إذا لم يكن لديك حساب من قبل ففي هذه الحالة ستقوم بالضغط على كلمة “تسجيل جديد”.

سيكون هناك خانة مخصصة تتطلب كتابة رقم هاتفك، فقم بكتابته والتأكد من أنه صحيح.

سيكون هناك رقم تحقق ظاهر أماكن على الشاشة في إطاره وعليك أن تقوم بكتابته.

سوف يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور الخاصة بك.

في آخر خطوة عليك القيام بتسجيل الدخول مرة أخرى ثم تسجيل كل المستندات اللازمة.

شروط التسجيل في منظومة القروض السكنية

لكي تتمكن من التسجيل في المنظومة لا بد أن يتوافر عليك بعض الشروط لكي يتم قبولك، وهذه الشروط تكون:

أن يثبت الشاب من خلال وثيقة أو مستند بأنه لا يمتلك سكن خاص به هو أو أفراد عائلته.

إذا كان عاملاً يجب إحضار وثيقة تثبت الراتب الخاص به.

إذا كان لا يعمل فيجب إحضار وثيقة تثبت أنه عاطل عن العمل.

إحضار مستندات شخصية مثل البطاقة الشخصية وجواز السفر.

الآن انت لديك رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار ليبيا 2022 pmhi.ly وتكون تعرفت على كل الإجراءات المطلوبة سواء خطوات التسجيل أو الشروط المطلوبة للتسجيل، ونتمنى أن نكون استطعنا افادتك بقدر الإمكان.