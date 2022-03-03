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عمر شويل - جدة هنا:- خطوات تحميل ببجي موبايل لايت بطريقة سهلة pubg mobile lite واستهلك من باقة النت أقل في اللعب، هي لعبة ذات حزمة تحميل خفيفة للأجهزة الضعيفة التي لا يتسنى لها تنزيل ببجي موبايل الأصلية على هواتفهم بسبب حجمها الكبير جداً، وذلك بعد إطلاق ببجي لاين من خلال شركة تنسنت جيم وهي المسؤولة عن تطوير لعبة ببجي وتحديثها لكي يستطيع اللاعب ذو الجهاز الضعيف استخدامها وتجربتها بكل عناصرها، حيث صرحت الشركة أن لعبة ببجي لايت تحتوي على حزمة صغيرة في الحجم عن لعبة ببجي الأصلية ولكن اللعبة تحتفظ بالوضع الكلاسيكي.

هنا:- خطوات تحميل ببجي موبايل لايت بطريقة سهلة pubg mobile lite

قامت شركة تنسنت جيم بتوفير لعبة ببجي في نسخة صغيرة الحجم على جوجل بلاي لهواتف الاندرويد فقط ولا يوجد نسخة لهواتف الآيفون، وكل نسخه من لعبة ببجي تكون مستقلة بنفسها عن الأخرى، ولا يمكن الاشتراك بين اللعبتين في الحسابات ولا يستطيع اللاعب التحويل من نسخة لأخرى بنفس ذات الحساب وذلك لأن إصدار ببجي موبايل لايت لا يعمل على دعم التحويل، ويتم تحميلها كالتالي:

الدخول لمتجر جوجل بلاي.

البحث عن اللعبة باسمها (ببجي لايت).

ستظهر وبعدها نقوم بالضغط عليها واختيار تحميل أو تنزيل.

ننتظر حتي تتم عملية التحميل وبعدها نقوم بفتحها والتسجيل باي حساب خاص بنا.

لعبة ببجي موبايل المصغرة (لايت)

بعد تنزيل اللعبة على الجهاز الخاص بك في حال أردت أن تلعب مع اصدقائك من خلالها للعبة ببجي موبايل الأصلية لن تستطيع ذلك، لأن لعبة ببجي موبايل لايت هي لعبة مستقرة لا يوجد ارتباط بينها وبين لعبة ببجي الأصلية وذلك على الرغم من تدعيمها لها، فهي تختلف في مساحتها وفي متطلباتها كثيرا ولتحميل ببجي موبايل لايت تحتاج إلى التالي:

يكون الحد الأدنى لنظام التشغيل أندرويد ٤.١ وأكثر.

تكون مساحة الذاكرة الخاصة بالوصول العشوائي ١ جيجابايت أو أكثر من ذلك.

أن تكون حزمة تثبيت لعبة ببجي لايت ٧٢٠ ميجابايت تقريباً.

خصصت لعبة ببجي لايت لهواتف الاندرويد فقط.

مشكلة عدم فتح اللعبة وإعطاء خطأ أثناء فتحها

في بعض الأحيان عند فتح اللعبة تعطي خطأ ولا يستطيع اللاعب أن يفتحها في ذلك الحين بعد اتباع خطوات تحميل لعبة ببجي موبايل لايت وفتحها تقوم بالتالي:

الضغط على أيقونة إصلاح عند ظهور خطأ في اللعبة وهو موجود في الجانب الأيمن من الشاشة وبعدها تقوم بإعادة تشغيل اللعبة مرة أخرى.