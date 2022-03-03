جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن البنية التحتية التى دمرتها روسيا فى أوكرانيا ليست أهدافًا عسكرية، محذرا من أنّ الحصيلة المروّعة للضحايا المدنيين الذين سقطوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية ستواصل الارتفاع.





وشدّد بلينكن - فى تصريحات اليوم الخميس - على أنّ البنى التحتية التى دمّرتها الضربات الروسية أماكن يعمل فيها مدنيون وتعيش فيها أسر، مؤكدا فى الوقت ذاته أن واشنطن تدرس الوضع عن كثب. وقال بلينكن، إن "التكلفة البشرية للحرب غير المبررة والمجانية التى يشنها الكرملين مروّعة، هناك مئات إن لم يكن آلاف المدنيين قتلوا وجرحوا"، مضيفا أنّ عدد القتلى والجرحى المدنيين والعواقب الإنسانية لن تنفكّ تزداد سوءاً فى الأيام المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: البنية التحتية التى دمرتها روسيا فى أوكرانيا ليست أهدافًا عسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.