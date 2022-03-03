البحرين: التحديات العالمية تستوجب تكاتف الجميع لترسيخ السلام الدولى

جدة - نرمين السيد - أكد ولى العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء البحرينى، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن ما يشهده العالم والمنطقة من تحديات تستوجب العمل بتكاتف من قبل الجميع لترسيخ أسس السلام والأمن الدوليين وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة لكافة دول وشعوب العالم والمنطقة، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تواصل جهودها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة فى تعزيز العمل الدولى المشترك لمواجهة التحديات بما ينعكس على استمرار خير ونماء المنطقة والعالم.





وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن ذلك جاء خلال لقاء ولى العهد اليوم، لويد أوستن وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارته لمبنى البنتاجون، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشاد بمستوى العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على مختلف الأصعدة بما فيها العسكرى والدفاعى والذى تسعى المملكة لمواصلة تعزيزه بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود على البلدين والشعبين الصديقين بكل الخير والازدهار، معربا عن اعتزازه بالشراكة العسكرية والدفاعية المتميزة بين البلدين والتى تمتد لأكثر من 75 عاما.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين خاصة ما يتعلق بالجانب العسكرى والدفاعى، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم السلام والازدهار الإقليمى والدولى، مشيرا إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الدفاعى والعمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية فى المنطقة والعالم.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بشراكاتها الاستراتيجية الدفاعية القوية مع مملكة البحرين، وتسعى لمواصلة تعزيزها بما يحقق التطلعات المشتركة، منوها بأن لمملكة البحرين دور قيادى هام فى تأمين الأمن البحرى، ويمكن الاعتماد عليها كحليف استراتيجى رئيسى خارج حلف الناتو نظرا لما تقوم به من دور هام فى تقديم الدعم الكبير فى ظل التحديات والتهديدات المختلفة التى تواجهها دول العالم، ومنها ما قدمته من دعم استراتيجى فى جهود الإغاثة وعمليات الإجلاء من أفغانستان خلال العام الماضى.