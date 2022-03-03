وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان هاتفيا القضايا الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيا، مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها فى كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس، أن الجانبين تطرقا - خلال الاتصال - إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائى فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التى يبذلها البلدان فى المنطقة والعالم. من جانبها، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان عبر موقعها الإلكترونى - أن الجانبين ناقشا مستجدات الأوضاع بشأن العملية العسكرية الروسية. وشددا على أهمية احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التى تؤكد أهمية الحفاظ على سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.

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