عاجل- ستريلا.. إجراء عسكرى جديد من ألمانيا لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة الألمانية أعلنت فى 26 فبراير، أنها ستزود أوكرانيا "فى أسرع وقت" ألف قاذفة صواريخ و500 صاروخ أرض-جو من طراز ستينجر لمساعدتها فى مواجهة هجوم الجيش الروسى. يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أطلق عملية عسكرية فى أوكرانيا قبل أسبوع، وقد أثارت تنديداً دولياً واسعاً وعقوبات غربية متزايدة ضد موسكو.

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