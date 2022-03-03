نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت حالا.. القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال على النايل سات في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عبر ثقفني، تردد جميع القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال على النايل سات في الدوري السعودي، حيث من المقرر أن يلتقى الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وسيتم خوض هذه المباراة على ملعب مرسول بارك، سيسعي صاحب الأرض إلى استغلال هذا العامل لتحقيق الإنتصار، فيما سيقاتل الفريق الضيق لحصد النقاط الثلاث، وقبل بداية اللقاء تشتد نسبة البحث من قبل عشاق الكرة السعودية، وذلك للتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال، وفي السطور التالية نكشف لكم كافة التفاصيل.

يحل فريق الهلال ضيفا لمواجهة نظيره فريق الهلال، اليوم الخميس 3 آذار الحالي، حيث يتواجه الفريقان لخوض مباراة الجولة 23 من الدوري السعودي، في مباراة مشتعلة وقوية تترقبها الجماهير السعودية، ويدخل النصر هذا اللقاء عقب الفوز في الجولة الماضية على فريق أبها بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري وقد تمكن من حصد 44 نقطة، في المقابل أيضا تمكن الهلال من تحقيق الإنتصار في الجولة السابقة على فريق الحزم بنتيجة هدفين دون رد، ويأتي الزعيم في المركز الرابع ويمتلك في ؤرصيده 37 نقطة، مع بقاء 3 مباريات مؤجلة له.

موعد مباراة النصر ضد الهلال اليوم في الدوري السعودي

يسارع الكثير من مشجعي الفريقين ومتابعي كرة القدم السعودية للبحث، من أجل التعرف على موعد انطلاق مباراة النصر ضد الهلال، حيث تم الإعلان عن مود بداية المواجهة التي تجمع بين الكبيرين، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول عند تمام الساعة 8.00 مساء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن، وفي تمام الساعة 9.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت أبوظبي وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في الدوري

نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال، حيث سيتم اذاعة المباراة بشكل رسمي على شاشة قناة SSC Hd 1 السعودية الرياضية الأولى SSC1 SD، ويعلق على أحداث هذه المواجهة المعلق الصوتي فهد العتيبي، ونستعرف معكم على تردد القنوات الناقلة لمتابعة المباراة بشكل مجاني، حيث يمكن ضبط القناة من أجل الاستعداد لمشاهدتها.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال على النايل سات