الأمم المتحدة: مقتل 230 مدنيا منذ بدء الهجوم الروسى على أوكرانيا

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنّها سجلت 752 ضحية مدنية فى أوكرانيا يتوزعون على 227 قتيلاً و525 جريحاً، منذ بدأ الحرب فى 24 فبراير وحتى منتصف ليل الثلاثاء.
وأضافت فى بيان أنّ "المفوضية تعتقد أنّ الأرقام الحقيقية أعلى بكثير".
وأشارت إلى أنّ "تلقّى المعلومات من بعض المواقع التى دارت فيها أعمال قتالية مكثّفة قد تأخّر وأنّ العديد من التقارير لا تزال تنتظر التأكيد".
وأوضحت الهيئة الحقوقية التابعة للأمم المتحدة أنّ معظم الأضرار البشرية "نجمت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما فى ذلك قصف مدفعى ثقيل وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وضربات جوية".
ولفتت المفوضية إلى أنّ هذه الحصيلة "أعلى من العدد الإجمالى للضحايا المدنيين الذى سجّلته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فى منطقة النزاع بشرق أوكرانيا" من عام 2012 إلى عام 2018.
كما تتجاوز هذه الحصيلة ضعف عدد القتلى الذى أبلغت عنه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الإثنين والبالغ 102.
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