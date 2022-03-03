تسجيل دخول منصة زراعي نحال وزارة البيئة

تسجيل دخول منصة زراعي نحال، حيث تعد هذه المنصة من المنصات الهامة التي توفر خدمات إلكترونية كثيرة، وقد تم توفيرها من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعية بالمملكة العربية السعودية، وتختص المنصة بتقديم خدمات مرتبطة للأفراد المزارعين وممن يعملوا بمجال مربي الأسماك وكذلك العمل بمجال النحل وغيرها من أنواع مجالات العمل الخاصة بالثروة الحيوانية، ويمكن أن يتم الاستفادة من أي خدمة تقدمها المنصة من خلال تسجيل حساب إلكتروني بمنصة زراعي نحال، حيث يتم الموافقة على إنشاء حساب جديد بالمنصة وفق بعض الشروط التي يجب توافرها والحصول على ترخيص منحل أو تراخيص مختلفة تخص مزاولة مهنة، وسوف نوفر لكم تسجيل دخول منصة زراعي نحال.

تسجيل دخول منصة زراعي نحال

يستطيع المستفيد الذي يمتلك حساب مسجل من قبل في منصة زراعي نحال أن يقوم بتسجيل الدخول للمنصة من خلال الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى رابط الموقع الإلكتروني التالي/ منصة زراعي.

النقر على تبويب “طلب أداء الخدمة” من خلال اللون الموضح بالأخضر.

يجب أن يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” للمنصة.

يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم في المكان المخصص لذلك.

إدراج كلمة المرور الشخصية في المكان الخاص بذلك.

وأخيرًا يتم الضغط على تبويب “تسجيل الدخول”.

وبهذه الخطوات يستطيع المستفيد الدخول إلى حسابه بمنصة زراعي نحال، ويقوم باختيار الخدمة التي يرغب أن يحصل عليها مثل طلب ترخيص منحل، أو تقديم طلب من أجل الحصول على رخصة نحال، أو أي خدمة أخري توفرها المنصة في مجال الاختصاص الخاص بها.

تسجيل مستخدم جديد بمنصة زراعي نحال

يجب على المواطن الذي يرغب في الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية المتوفرة بمنصة زراعي نحال، أن يقوم بتسجيل حساب جديد له من خلال إنشاء حساب إلكتروني بهذه الخطوات: