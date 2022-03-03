التسجيل في منصة صحة للإجازات المرضية بالسعودية

التسجيل في منصة صحة، حيث تعد منصة صحة من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية، وتختص المنصة بتقديم عدد من الخدمات الصحية ومن أبرزها هو الحصول على الإجازات المرضية داخل المملكة العربية السعودية، حيث توفر منصة صحة خدمة الاستعلام عن كل ما يخص الطلبات المسجلة بالإجازات المرضية والاستعلام عن المدة الخاصة بها، وتتوفر هذه الخدمة لجميع المنشآت أو المؤسسات العاملة بالمملكة، وبالتالي يستطيع جميع الموظفين الإطلاع على جميع المعلومات الخاصة بخدمات الإجازات المرضية، وحتي يتسنى الاستفادة من هذه الخدمات يجب أن يتم تسجيل حساب في منصة صحة، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في منصة صحة.

التسجيل في منصة صحة

التقديم على إجازة مرضية يمكن أن يتم يشكل إلكتروني سريع من خلال خدمات منصة صحة الإلكترونية، بشرط أن تكون المؤسسة الصحية من المصرح لها استخراج إجازات مرضية للمرضى أو المرافقين، ويتم التسجيل في المنصة بهذه الخطوات:

يجب الولوج للدخول على: منصة صحة الإلكترونية.

الضغط على تبويب “إنشاء حساب جديد”.

الضغط على تسجيل خاص للمنشآت.

يجب أن يتم إدخال اسم الحساب باللغتين (العربية والإنجليزية).

يتطلب أن يتم إجراء لرفع إلكتروني لصورة الشعار.

يجب أن يتم إدخال رقم الهوية والتاريخ الهجري والميلادي لميلاد المستفيد.

الضغط على تبويب إنشاء حساب.

إدراج رمز التحقق المرئي الموضح في الصورة حتي يتم تفعيل الحساب.

يجب الدخول لتبويب الإجازات الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يتم الاتصال الإلكتروني من أجل معرفة تفاصيل الإجازات وجميع المعلومات المرتبطة بها.

شروط التقديم على إجازة مرضية

يجب توافر عدد من الشروط حتي يتم الموافقة على حصول الموظف على الإجازة المرضية التي تختص به، وفيما يلي شروط التقديم وفقاً لقانون العمل بالسعودية: