تسجيل دخول برنامج ريف لطلب دعم مالي

تسجيل دخول برنامج ريف، حيث تم توفير برنامج ريف للأسر المنتجة من خلال شروط خاصة بالتسجيل في المنصة والاستفادة من الدعم المادي الذي تقدمه للجميع، حيث يوجد الكثير من الأسر الريفية داخل المملكة العربية السعودية التي ترغب في الانضمام للبرنامج وذلك فيما يخص الأسر المنتجة بمنصة ريف، وفيما يأتي سوف نتعرف على قطاعات العمل التي يستهدفها البرنامج للحصول على دعم ريف، كما سنعرض عليكم الشروط الخاصة بالتسجيل وما يتم صرفه من مبالغ مالية كدعم خاص للمواطن الذي تتوافر به الشروط، واليكم رابط تسجيل دخول برنامج ريف.

دعم ريف للأسر المنتجة

برنامج ريف يعد أحد البرامج الهامة والتي توفرها الحكومة السعودية عبر وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل مساندة صغار المزارعين بالمملكة وتوفير الدعم المادي لهم، بما يعمل على زيادة كفاءتهم وزيادة دخلهم الشخصي، ويستهدف البرنامج قطاعات العمل التالية: (قطاع إنتاج أو تصنيع البن، قطاع عمل تربية النحل والإنتاج الخاص بالعسل، قطاع عمل خاص بزراعة الورد والتجارة به، الأفراد الصيادين ومسترعي الأسماك، قطاع العمل بزراعة المحاصيل الزراعية مثل الذرة أو السمسم، مساندة صغار مربي المواشي، قطاع العمل الخاص بإنتاج وتسويق الفاكهة).

كم المبلغ المنصرف من برنامج ريف؟

يعمل البرنامج على توفير الدعم المالي المناسب لكل قطاع عمل ترغب الوزارة في تطويره وتحسينه، وتصرف الوزارة من خلال برنامج ريف مبلغ مالي يصل إلى 4500 ريال سعودي بشكل شهري ليصل إجمالي الدعم المقدم من برنامج ريف إلى مبلغ 54000 ألف ريال سعودي.

التسجيل في منصة ريف لأول مرة

يمكن أن يتم التسجيل في منصة ريف الإلكترونية من أجل الحصول على الدعم المالي المخصص لأصحاب المزارعين وكذلك لأصحاب المهن التي يستهدفها البرنامج، ويتم التسجيل في ريف من خلال اتباع الخطوات التالية: