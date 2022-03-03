“منحة ارض مجانية من الديوان الملكي” بوابة تواصل الديوان الملكي tawasol.royalcourt.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم كيفية الحصول على منحة ارض مجانية من الديوان الملكي، حيث يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة عن ما يتعلق بمنح الديوان الملكي السعودي، حيث تابعنا معكم على كيفية تقديم طلب مساعدة مالية أو علاجية للديوان الملكي بكل سهولة، حيث تتيح المملكة خدمة التواصل مع الديوان الملكي السعودي، وهذا كلفتة طيبة من السيد خادم الحرمين الشريفين، وهذا لمتابعة المواطنين وأحوالهم والشكاوى الخاصة بهم عن قرب، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

منح اراضي الديوان الملكي

ونتابع معكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع، والذي يشغل بال العديد من المواطنين، حيث ان هناك الكثير من المواطنين السعوديين داخل المملكة لا يمتلكون قطع أراضي ولا يمتلكون دخل كافي لشراء تلك القطع أو لشراء بيت أو سكن تمليك.

وهنا يأتي دور منح قطع الأراضي المجانية التي يتم تقديمها كل فينة وأخرى، ويوجد منفذين حاليين للحصول على قطع الأراضي المجانية، ومنها أولا وزارة الإسكان السعودي وهذا عن طريق برنامج سكني كما تعرفنا معكم في تسجيل الدخول سكني، والديوان الملكي السعودي، والذي يقدم إليه معروض كتابي للحصول على منحة ارض مجانية.

منحة ارض مجانية من الديوان الملكي

وفي حالة رغبتك في الحصول على تلك المنحة فيجب أن يتم كتابة خطاب أو كما يسمى معروض للديوان الملكي، وهذا بلغة عربية فصيحة وبشكل معبر وأدبي، ويمكنك الاستعانة بكاتب في تلك الحالة ليساعدك في كتابة هذا المعروض بكل سهولة.

وبعد كتابة المعروض يجب أن تقوم بتصوير نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك، ويجب أن تكون واضحة والباركود بها واضحا، ثم قم بإرسال المعروض وصورة الهوية إلى الديوان الملكي عبر البريد.

طريقة تقديم شكوى عبر بوابة تواصل الديوان الملكي

وفي حالة اذا كان لديك شكوى أو طلب وتريد التواصل مع الديوان الملكي السعودي فيمكنك عمل ذلك بكل سهولة ويسر وهذا عبر البوابة الإلكترونية تواصل الديوان الملكي، وهذا عن طريق اتابع الخطوات التالية، فتابع معنا: