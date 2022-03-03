طريقة التسجيل في مؤسسة التكافل الخيرية 1443 وشروط تسجيل تكافل الطلاب

طريقة التسجيل في مؤسسة التكافل الخيرية 1443 يبحث عدد كبير جداً من الأسر السعودية عن طريقة التسجيل في مؤسسة التكافل الخيرية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لخدمة الطلاب المتفوقين كما أن هذا البرنامج مقدم من الملك سلمان بن عبد العزيز ويحرص الملك سليمان على تقديم الدعم للبرنامج بشكل دائم وهذا بسبب رفع مستوى التعليم و تحفيز الطلاب و الاستمرار في عملية النجاح التعليمي، ولهذا يستهدف البرنامج الطلاب والطالبات من الأسر محدودي الدخل لتوفير الدعم المادي و المعنوي لكي يستمرون في التفوق و النجاح التعليم، ولذلك سنقدم لكم طريقة التسجيل في مؤسسة التكافل الخيرية و الشروط التي وضعتها المؤسسة لقبول الطلاب.

طريقة التسجيل في مؤسسة التكافل الخيرية 1443

يتساءل عدد كبير جداً من الأسر السعودية عن طريقة التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية لكي يستطيعون من خلالها الحصول على الدعم المادي والمعنوي التي يقدمها البرنامج للطلاب لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية و طريقة التسجيل هي:

في البداية قم بالدخول إلى منصة تكافل الخيرية الرسمية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة بوابة الطلاب.

سيظهر أمامك تسجيل الدخول قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك سيظهر أمامك نموذج طلب التقديم قم بملئ البيانات المطلوبة للطلاب من ( الإسم، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، المرحلة الدراسية، السنة الدراسية، المدرسة).

ثم قم بإدخال بيانات الوالد.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة إضافة حالة.

قم بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم النقر على أيقونة تقديم طلب.

هكذا سيتم تسجيل طلبك في مؤسسة التكافل الخيرية 1443 للحصول على الدعم..

شروط تسجيل الطلاب في مؤسسة التكافل الخيرية 1443

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في أسرة الطالب و الطالب لقبول التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم، الشروط هي: