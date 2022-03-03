عاجل.. الجنائية الدولية تفتح تحقيقا بشأن جرائم حرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، إنه "سيبدأ على الفور" تحقيقاً نشطاً فى جرائم حرب محتملة فى أوكرانيا، بعد أن حصل مكتبه على دعم 39 من الدول الأطراف فى المحكمة.





وقال خان: "لقد أبلغت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية قبل دقائق بقرارى البدء فوراً فى التحقيقات النشطة فى الوضع" بأوكرانيا، مضيفاً أنّ "عملنا فى جمع الأدلة بدأ الآن". وأضاف المدعى العام: "هذه الإحالات تمكّن مكتبى من المضى قدما وفتح تحقيق حول الوضع فى أوكرانيا من 21 نوفمبر 2013 وما بعدها، بما يشمل أى مزاعم فى الماضى والحاضر عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية ارتكبت فى أى جزء من أراضى أوكرانيا على يد أى شخص".

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