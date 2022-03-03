نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط التسجيل للحصول على منحة البطالة بالجزائر anem.dz وموعد صرف منحة شهر مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على منحة العاطلين عن العمل بالجزائر، والتعرف على رابط وشروط الحصول على المنحة والتي أقرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لتكون الجزائر هي الدولة العربية الأولى التي تقدم هذه المنحة والتي لاقت اقبالاً كبيراً ممن يعانون من البطالة بالجزائر، وتقدر قيمة المنحة بـ 13 ألف دينار جزائري ما يساوي قرابة الـ 82 يورو إلى جانب التغطية الصحية، على أن يبدأ صرف الدفعة الأول من منحة البطالة بالجزائر للمستحقين المنطبقة عليهم الشروط، خلال الأيام الأولى من شهر مارس الجاري.

زاد البحث بشكل مكثف بين المواطنين بالجزائر خلال الأيام الماضية، عن تفاصيل الحصول على منحة البطالة بالجزائر، وشروط وكيفية الحصول على مبلغ المنحة، وما يتطلب من التزامات خاصة بالمستفيدين من المنحة، وقد أوضح المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية، الشروط الواجب توافرها لإستحقاق منحة البطالة بالجزائر وهي كالتالي.

شروط الحصول على منحة البطالة بالجزائر 2022

الجنسية الجزائرية والإقامة بشكل كامل داخل الجزائر.

أن لا يقل سن المتقدم للحصول على منحة البطالة عن 19 عام ولا يزيد عن 40 عام.

عدم التسجيل بطلب شغل للمرة الأولى بالوكالة الوطنية للتشغيل وذلك خلال الستة أشهر الماضية.

عدم وجود دخل للمتقدم أياً كان مصدره أو طبيعته.

تقديم تبرير وضعيته من الخدمة الوطنية.

عدم التسجيل بمؤسسة التعليم العالي والتكوين المهني.

عدم سبق الإستفادة من الأجهزة العمومية الخاصة بدعم وتوسيع النشاطات والمساعدات الإجتماعية والإدماج المهني.

المستفيدون من منحة البطالة بالجزائر

أوضحت الحكومة الجزائرية التفاصيل الخاصة بالإستفادة من مبلغ منحة البطالة للمستحقين والتي هي كالتالي:-

منحة البطالة تقدم لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

يمكن للمحبوسون المستوفون لمدة عقوبتهم والذين لا دخل لهم، الإستفادة من مبلغ المنحة.

بالنسبة للمحبوسون يجب انطباق باقي شروط الإستحقاق السابقة عليهم، فيما عدا شرط التسجيل بالوكالة الوطنية للتشغيل.

التزمات المستفيدون من منحة البطالة بالجزائر 2022

تجديد التسجيل من خلال تقديم مكان اقامته إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.

اجابة الوكالة الوطنية للشتغيل في حالة استدعائه.

في حالة توافق عرضين للعمل مطابقين لمؤهلاته فيجب عليه عدم الرفض.

عدم رفض التكوين الذي يترتب عليه تحسين قابليته للتشغيل.

حالات توقيف الإستفادة من منحة البطالة.

أوضحت الحكومة الجزائرية الحالات الست التي يتم فيها توقيف الإستفادة من منحة البطالة وهي كالتالي:-

حصول المستفيد أو زوجه على منصب شغل، أو الإستفادة من الأجهزة العمومية بطلب منه.

رفض عرضين للعمل متطابقين مع مؤهلاته.

رفض تكوين يهدف إلى تحسين قابليته للتشغيل.

حصول المستفيد أو زوجه على أي نوع من أنوع الدخل.

وفاة المستفيد.

يوجب ما يتم تقديمه من تصريح كاذب أو تزوير بالوثائق للحصول على المنحة، وقف الصرف واسترداد ما تم دفعه من مبالغ.

منحة البطالة بالجزائر

منحة البطالة التي أعلن عنها الرئيس الجزائري، هي عبارة عن مبلغ مالي يتم تقديمه لفئة الشباب العاطل عن العمل، والمنطبقة عليهم الشروط والمتطلبات، من أجل مساعدتهم في إعالة أسرهم وسد احتياجاتهم ضماناً لتوفير حياة كريمة لهم، ويأتي قرار صرف منحة البطالة في إطار الخطة الدولية للحكومة الجزائرية في رفع العبئ عن كاهل المواطن الجزائري، خاصةً بعدما تسببت جائحة كورونا في تعطل عدد كبير من العاملين عن أعمالهم وعدم توافر مصدر دخل لهم.

طريقة التقدم للحصول على منحة البطالة بالجزائر 2022

يمكن للمواطنون داخل الجزائر ممن انطبقت عليهم شروط استحقاق منحة البطالة التقدم للحصول على المنحة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة .

. الدخول المباشر لموقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة للحصول على المنحة.

ارفاق ما يلزم من مستندات ووثائق تدعم البيانات المدخلة.

يمكن التقدم للحصول على المنحة من خلال التوجه لأحد فروع مكاتب تأمين البطالة.

موعد صرف منحة البطالة بالجزائر

وفقاً لتصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فمن المقرر أن يتم صرف منحة البطالة للمستفيدون المستوفون للشروط، بداية من شهر مارس الجاري.

فيذكر أن نسبة البطالة بالجزائر تتجاوز الـ 15%، ويبلغ الحد الأدنى للأجور20 ألف دينار ما يساوي 125 يورو، ويتجاوز مبلغ المنحة ما يزيد عن نصفه.