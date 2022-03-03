بايدن: بوتين اعتقد أنه قادر على تقسيم حلف الناتو واتضح أنه مخطئ

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، أن الغالبية العظمى من دول العالم تدين حرب بوتين، مؤكدا أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا يظهر وحدة عالمية غير مسبوقة.

ومن ناحية أخرى، قالت تقارير إعلامية أوكرانية، إن هناك سماع دوى سلسلة انفجارات فى كييف وإطلاق صافرات الإنذار، وذلك وفق ما أفادت به فضائية إكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، عن انفجار ضخم قرب محطة قطارات كييف.

وأفاد مراسل إكسترا نيوز بموسكو، بأن وزارة الدفاع الروسية لم تصدر أى بيان رسمى حول تفخيخ أوكرانيا لجميع الجسور

وقال فى تغطية إخبارية من هناك، إن القوات الروسية أكدت سيطرتها على مدينة خيرسون.

من ناحيتها، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قيام روسيا بطرد السفير الأمريكى لديها، على خلفية طرد واشنطن لدبلوماسيين روس.

وقال زاخاروفا، فى تصريحات أوردتها وكالة انترفاكس الروسية: "ما زلنا نعمل على اتخاذ إجراءات الرد فى هذه المرحلة".

وأفادت زاخاروفا أن روسيا لا تزال تدرس الرد على طرد 12 موظفًا من البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة وموظف فى الأمانة العامة للأمم المتحدة .