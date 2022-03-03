بايدن: تصويت الأمم المتحدة بإدانة روسيا يظهر اتحاد العالم

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إدانة روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، "يبين مدى الغضب العالمي من عدوان روسيا المروع على دولة مجاورة ذات سيادة، ويظهر اتحادا عالميا غير مسبوق".

وأضاف بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "الغالبية العظمى من الدول حول العالم تدين حرب بوتن. تدرك الغالبية العظمى من الدول أن بوتن لا يهاجم أوكرانيا فحسب، بل إنه يهاجم أسس السلام والأمن العالميين، وكل ما تمثله الأمم المتحدة".

وتابع: "وتدرك الغالبية العظمى من العالم أننا إذا لم نتصدى لروسيا بوتن، فلن يؤدي ذلك إلا إلى المزيد من الفوضى والعدوان على العالم. وقفت روسيا معزولة، بدعم من أربع دول وحشية وسلطوية فقط".

وأشاد بايدن بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعقد هذه "الدورة التاريخية"، مؤكدا أن "تصويت اليوم عن عزلة بوتن. كما أنها تحمل بيلاروسيا المسؤولية عن مشاركتها غير المقبولة في هذه الحرب".

وقال إن "العالم يرفض أكاذيب روسيا. يمكننا جميعًا رؤية ما يحدث في أوكرانيا بأم أعيننا. روسيا مسؤولة عن الانتهاكات المدمرة لحقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الدولية التي نراقبها تتكشف في أوكرانيا في الوقت الفعلي. لا مجال للأعذار والمراوغة. روسيا هي المسؤولة".