"الجنائية الدولية" تفتح تحقيقا بشأن "جرائم حرب" في أوكرانيا

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، إنه "سيبدأ على الفور" تحقيقاً نشطاً في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، بعد أن حصل مكتبه على دعم 39 من الدول الأطراف في المحكمة.

وقال خان: "لقد أبلغت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية قبل دقائق بقراري البدء فوراً في التحقيقات النشطة في الوضع" بأوكرانيا، مضيفاً أنّ "عملنا في جمع الأدلة بدأ الآن".

وأضاف المدعي العام: "هذه الإحالات تمكّن مكتبي من المضي قدما وفتح تحقيق حول الوضع في أوكرانيا من 21 نوفمبر 2013 وما بعدها، بما يشمل أي مزاعم في الماضي والحاضر عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية ارتكبت في أي جزء من أراضي أوكرانيا على يد أي شخص".