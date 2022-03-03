انفجار ضخم قرب محطة قطارات كييف

جدة - نرمين السيد - وأفاد مراسل إكسترا نيوز بموسكو، بأن وزارة الدفاع الروسية لم تصدر أى بيان رسمى حول تفخيخ أوكرانيا لجميع الجسور

وقال فى تغطية إخبارية من هناك، إن القوات الروسية أكدت سيطرتها على مدينة خيرسون.

من ناحيتها، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قيام روسيا بطرد السفير الأمريكى لديها، على خلفية طرد واشنطن لدبلوماسيين روس.

وقال زاخاروفا، فى تصريحات أوردتها وكالة انترفاكس الروسية: "ما زلنا نعمل على اتخاذ إجراءات الرد فى هذه المرحلة".

وأفادت زاخاروفا أن روسيا لا تزال تدرس الرد على طرد 12 موظفًا من البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة وموظف فى الأمانة العامة للأمم المتحدة .