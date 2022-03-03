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عمر شويل - جدة آلية الدراسة في رمضان 1443، من أكثر الأمور التي تشغل بال أولياء الأمور والطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية، خاصة و أن التقويم الدراسي للعام 1443، قد تضمن استمرار الدراسة بشكل طبيعي في شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أن تم تقسيم العام الدراسي في المملكة لأول مرة هذا العام إلى ثلاث فصول دراسية بدلاً من فصلين دراسيين كما كان متبع في السنوات الماضية، يؤدي الطلاب في نهاية كل فصل دراسي اختبارات شفهية ومعملية وتحريرية ثم يحصل بعدها الطلاب على اجازة نهاية الفصل الدراسي، استعداداً لبدء فصل دراسي جديد، ولهذا يعد العام الدراسي الجاري 1443 من أطول الأعوام الدراسية في المملكة.

آلية الدراسة في رمضان فى السعودية 1443:-

يتزامن قدوم شهر رمضان المبارك لهذا العام ، مع استمرار الدراسة في الفصل الدراسي الثالث 1443، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الثالث 1443 اعتباراً من يوم 17/8/1443 هجرية الموافق 20/3/2022 ميلادية ، بينما سيبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام وفقاً للتوقعات الفلكية يوم 2 أو 3 أبريل المقبل، وينتهي في الأول من شهر مايو المقبل، ويمكن التعرف على التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثالث 1443 من خلال الجدول التالي:-

أما عن آلية الدراسة في شهر رمضان المبارك، فوفقاً للتصريحات الصادرة عن وزارة التعليم في المملكة، فإن الدراسة في شهر رمضان المبارك ستكون حضورياً، لجميع المراحل التعليمية، وأن حلول شهر رمضان المبارك، لن يؤثر بأي حال من الأحوال على سير الدراسة، حيث أنه سبق وكانت الدراسة حضورياً في شهر رمضان المبارك في العام 1428 وما قبلها، وأنه يجب أن شهر رمضان ليس للكسل وإنما هو شهر للعمل والعبادة في آناً واحد.

ويطالب السادة أولياء الأمور في المملكة، وزارة التعليم بالتحول إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخرى، خلال شهر رمضان المبارك، غير أن وزارة التعليم لم تعلن موقفها الرسمي حول آلية الدراسة خلال رمضان، هل سيكون حضورياً أم سيكون عن بعد.

غير أن الاتجاه العام للوزارة يرجح كفة التعليم الحضوري عن التعليم عن بعد، خلال رمضان، حيث ستقوم الوزارة بتعديل مواعيد الحضور والانصراف للطلاب والمعلمين في المدارس وبما يؤدي إلى التسهيل عليهم دون تحميلهم أية مشقة خلال شهر رمضان المبارك.