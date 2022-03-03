نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اربح مليون درهم” مسابقة تحدي القراءة العربي 2022 رابط التسجيل والشروط وجوائز المسابقة في المقال التالي
مسابقة تحدي القراءة العربي أحد أهم المسابقات التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة وهذا إعلان منها على أهمية اللغة العربية وإحياء تراثها حيث أن العالم في أيامنا هذه متجه الى النطق باللغات الغربية واللغة الإنجليزية ولذلك تعمل الإمارات على نشر اللغة العربية وهي لغة لا مثيل لها وهى لغة القرآن وهذه المسابقة تحث الكبار والصغار مثل الطلاب على القراءة باللغة العربية في المكتبات أصبحت من أكثر الأماكن المهملة في المدارس وغيرها من الهيئات ولذلك حددت الإمارات شروط مسابقة تحدي القراءة العربي مثل تلخيص العشر كتب التي يتم قراءتها في كل مرحلة لضمان فهم الطالب لما تم قراءته واستيعابه جيدا.
شروط المشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي 2022
- يستطيع المشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي الطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.
- يشترك جميع طلاب مدارس الوطن العربي كله من المحيط الى الخليج.
- يجب على الطلاب القراءة باللغة العربية الفصحى وتلخيص ما تم قراءته.
- تتكون مسابقة تحدي القراءة العربي من خمس مراحل في كل مرحلة يتم قراءة عشر كتب.
- تتلخص الكتب في جوازات التحدي الخمس متعددة الألوان الأزرق والأحمر والأخضر والفضي والذهب.
- بعد تلخيص الكتب يقيمها الحكام ويجب أن تكون متوفر بها المعايير المطلوبة.
- يتم تصفية الطلاب إلى أن يصل عدد الطلاب 12 طالب من كل دول عربية .
- وبعد المنافسة تصل التصفيات إلى 10 طلاب من العالم العربي كله يسافرون هؤلاء الطلاب إلى إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة .
- بعد نجاح الفائزين يتم منحهم جوائز قيمة لنجاحهم في مسابقة تحدي القراءة العربي.
- تستمر المسابقة لمدة سبعة أشهر كل سنة من شهر سبتمبر حتى شهر مارس.
جوائز مسابقة تحدي القراءة العربي 2022
وفرت دولة الإمارات العربية العديد من الجوائز القيمة التي يحصل عليها الفائزون في مسابقة تحدى القراءة العربي وهى
- 100 ألف درهم إماراتي جائزة أبطال الجاليات.
- 300 ألف درهم إماراتي المشرفين المتميزين.
- 500 ألف درهم إماراتي جائزة أبطال التحدي.
- مليون درهم إماراتي جائزة المدرسة المتميزة.
خطوات تسجيل تحدي القراءة العربي 2022
خطوة بخطوة سوف نعرف كيفية التسجيل في مسابقة تحدي القراءة العربي بالتفصيل.
- الدخول على في موقع مسابقة تحدي القراءة العربي يتم التسجيل من خلال الإنترنت.
- توجد أيقونة الدخول يجب الضغط عليها للتسجيل .
- تظهر أيقونة تسجيل الإيميل لكتابة الايميل بها.
- ثم يتم كتابة الرقم السري في المكان المحدد له.
- يوجد نص ظاهر في الشاشة يكتب في المكان المحدد للنص.
- ثم يتم النقر على تسجيل الدخول.
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